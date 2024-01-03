نانسي عجرم تسرق الأضواء بـ3 إطلالات مختلفة| أسعار غير متوقعة

في حفل ليلة نجمات العرب

شهد حفل ليلة نجمات العرب الذي يقيم في الرياض حضور عدد كبير من النجمات مثل نانسي عجرم، أنغام، أحلام، إليسا، أصالة، وظهرن بإطلالات مختلفة وعديدة، وكانت "نانسي" الأكثر لفتًا للأنظار بإطلالاتها المتنوعة والراقية التي تماشيت مع ملامحها الهادئة وجسدها الممشوق.

نانسي عجرم

أسعار فساتين نانسي عجرم في حفل ليلة نجمات العرب

واحتفلت نانسي عجرم بالعام الجديد بإطلالات مختلة في الحفل، فارتدت فستان أسود ساحر سرقت به الأضواء، من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، فكان مصنوعا من الشيفون الناعم والشفاف، ومليئا بالتطريزات السوداء اللامعة، وتميز ببطانة قصيرة؛ لتبرز أنوثتها وقوامها الجذاب.

وبلغ سعر الفستان 5970 دولارا، أي ما يعادل 184 ألف جنيه، وتزينت بمجوهرات راقية ومرصعة بالألماس، فضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها وخواتم في اليدين.

نانسي عجرم

أما الإطلالة الثانية للنجمة نانسي عجرم، فتألقت بفستان فضفاض فوق الركبة باللون الأبيض، بصيحة الكتف الواحد، ومطرز بالريش الكثيف باللون الأبيض، وكان من توقيع Taller Marmo وبلغ ثمنه 2175 يورو أي ما يعادل 74 ألف جنيه تقريبًا، ونسقت معه العديد من الأساور والخواتم في اليدين، بالإضافة لأقراط تتدلى من أذنيها.

نانسي عجرم وأنغام

وفضلت نانسي عجرم الرقة والنعومة بإطلالتها الثالثة، فكان الفستان من توقيع دار الأزياء الشهير Dior، وتميز بلونه النود وبصيحة الكب، وكانت قصته مجسمة من الجزء العلوي، ومنفوش بالتدريج حتى نهايته، ومصنوع من التُل، ليكون بصيحة الـ A Line، ليحدد منطقة فوق الخصر، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت نانسي في هذا اللوك بمجوهرات ذهبية راقية مصنوعة من الأحجار الطبيعية الملونة، وضمت كوليه وإسورة في أحد اليدين.

وظهرت النجمة نانسي عجرم بتصفيفة شعر بسيطة وهادئة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي المرتبة واللامعة.

ووضعت نانسي عجرم مكياجًا ناعمًا مستوحى من درجات النود، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية والجليتر اللامع، مع الرموش الكثيفة والجذابة، بالإضافة لأحمر شفاه بدرجة النود، ليتناسب المكياج على الـ 3 إطلالات كما جعلها أكثر جاذبية ونعومة.