تفاصيل منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية المصرية (فيديو)

كشفت انتصار صلاح، صاحبة فكرة إطلاق منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، عن ‏الهدف من إنشاء المنصة، موضحًا أنه تم إنشاء هذه المنصة للحاجة إلى وجود تسويق احترافي للمنتجات وعدم الاكتفاء ‏بالتواجد في المعارض المختلفة.

منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية

وشددت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة “الأولى”، على أن هناك الكثير لا يستطعيون المشاركة في المعارض بسبب ‏ظروف متعلقة لهم، كما ان المعارض تعقد بصورة قليلة "سنوية" بالنسبة الحرف اليدوية، منوهة بأنه لا ‏يوجد شروط محددة أمام الراغبين بالاشتراك بالمنصة سوى امتلاك منتج يدوي أو تراثي ويكون ‏مصري.‏



وأوضحت أنه من الأفضل والأسرع التواجد على الساحة الإلكترونية والتسوق ‏الإلكتروني، وذلك بشكل خاصة في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية نفسه، منوهة بأن منصة "إيجيبتا" توفر معرض كبير خاص بصاحب حرفة يدوية ويمكن ‏للأشخاص الإطلاع على المنتجات من خلال الوجهة ومن ثم طلب المنتج والتواصل مع صاحبه.‏

وأكدت أن هذه المنصة تتضمن جزء إخباري، من خلال معلومات جديدة ‏ حول معارض الحرف اليدوية، بالإضافة إلى أفكار خاصة بالتسويق يمكن للجميع الاستفادة منها من أجل تسويق المنتجات.