تضامن الشرقية: توزيع 500 كجم لحوم على الأخوة المسيحيين ‏بمركز أولاد صقر‎

إحتفالاً بعيد الميلاد المجيد..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

وثمن محافظ الشرقية، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات اصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، واحتفالاً بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الإخوة الأقباط أعيادهم قامت الجمعية بتوزيع 500 كجم لحوم علي الأسر الأكثر إحتياجاً من الإخوة المسيحيين بقري ( بني حسن - عزبة ميخائيل - عزبة روزا ) وذلك بكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر.

وعبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمساندتهم للفئات الاكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏

يذكر أنه في إطار استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد وحرصًا من المحافظة على تقديم كل الخدمات العامة لجموع المواطنين والأخوة المسيحين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً رقم 16 لسنة 2023 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات وكل الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقة والتي جاءت على النحو الآتي:-

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث على الفور وأخطار معالي المحافظ بها.

أكد محافظ الشرقية تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق: (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة واستمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

كلف محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية، لمدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكل المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق أقصى سيولة لحركة المركبات فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للكنائس والمنشآت المهمة والحيوية بنطاق المحافظة.

وفي الختام قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التهنئة للأخوة المسيحين ولجموع المواطنين بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.