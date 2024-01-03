التحفظ على 10 براميل سولار ضبطت بحوزة شخصين في إسنا

تمكنت قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن "الأقصر"، من ضبط (سائق ومزارع– مقيمان بمحافظة أسوان).. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1,500 طن سولار بدون أوراق أو فواتير).



وبمواجهتة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز، "أمكن ضبطه".



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق والمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

المشدد 10 سنوات لتاجر هيريون

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.