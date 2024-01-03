ضبط 4 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية

وأسفرت عن ضبط طن عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وكمية من الدقيق ناقص الوزن بمقدار 450 جرام بالشيكارة الواحدة و 40 علبة مسلى مجهولة المصدربأبو حمص.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 82 شيكارة دقيق بلدى مدعم باجمالى 4 طن تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وبحملة مماثلة بمدينة النوبارية ،تم ضبط 120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و500 لتر سولار ،تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و 35 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و طن مخصبات زراعية وكمية من السكر مجهولة المصدر بالإضافة لتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لانشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.