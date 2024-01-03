ضبط 4 قضايا تهريب بضائع جمركيًا

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2188) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (222) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.