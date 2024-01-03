الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع جمركيًا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

ضربة قوية للغش التجارى.. تموين أسيوط ينجح في ضبط 17 طن ملح ( فيديو)

ضبط عصابة سرق أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعاشر من رمضان

 

أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2188) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (222) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية

 

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

 

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

مواد متعلقة

رصد 6 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية بدمياط

الأمن العام يضبط 15 قضية اتجار بالمخدرات في أسوان

61 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

الأمن ينفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية خلال يوم

القبض 349 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالمحافظات
الجريدة الورقية