القبض على مندوب مبيعات لاتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام، شن حملات مكثفة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها عن الآتى:

مديرية أمن الغربية

ضبط (مندوب مبيعات) بدائرة مركز شرطة ثان طنطا وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية").

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الأمن العام يضبط 15 قضية اتجار بالمخدرات في أسوان



شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (13كيلو جرام لمخدر الحشيش–7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو"– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية).