بعد حبس 3 أطباء.. النقابة تطالب بسرعة صدور قانون المسئولية الطبية

قالت نقابة الأطباء، إن محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا، أصدرت حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور.

وأكدت النقابة، أن أحداث الواقعة ترجع إلى وصول الطفلة رحمها الله وعمرها ثلاثة أشهر الى استقبال مستشفى أبو تشت المركزى تعانى من أعراض نزلة معوية حادة، مما أدى الى حالة من الجفاف ورغم ضعف إمكانيات المستشفى وعدم وجود تجهيزات للتشخيص حيث أن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

وأضافت: "تم إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى، حيث اتضح أن الطفلة تعانى من عيب خلقى في الكليتين وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى حيث توفيت بها".

وتابعت: "من المستقر عليه علمياً أن نسبة حدوث الوفاة فى مثل تلك الحالات تزيد عن 50% خاصة فى الشهور الأولى، وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة فى التشخيص، إلا أنه تم محاكمتهم وذلك بالقانون الجنائى".

نقابة الأطباء: الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائى

وأكدت نقابة الأطباء، على أن الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائى فى أمور فنية ومهنية، ولابد من صدور قانون المسئولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبى ويضمن الممارسة الآمنة.