وادي دجلة ومكادي.. مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين المصري

افتتحت الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 ، باقامة أربع مواجهات على ان تستكمل اليوم باقي منافسات الجولة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 بدوري المحترفين المصري

مكادي ضد وادي دجلة الساعة 2:30 عصرا

أسوان ضد طنطا الساعة 2:30 عصرا

بترول أسيوط ضد مصر المقاصة الساعة 2:30 عصرا

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة الساعة 2:30 عصرا

جمهورية شبين ضد بتروجت الساعة 2:30 عصرا

غزل المحلة ضد النصر للتعدين الساعة 5:00 مساء

وجاءت نتائج مباريات أمس بالجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين المصري

تعادل فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود أمام نظيره بروكسي بهدف لكل فريق.

وتلقى فريق الاتصالات الهزيمة على يد السكة الحديد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى دكرنس انتصارا غاليا على حساب النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.