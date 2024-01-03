جدول مواعيد مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية

تحدد موعد انطلاق بطولة كأس الرابطة المحترفة المصرية فستكون البداية يوم ٨ يناير 2024، على أن تنتهى منافياتها قبل انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة التى تقام فعالياتها بكوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع فريق بيراميدز بالمجموعة الثانية رفقة فاركو وزد وطلائع الجيش، بعد تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

مواعيد مباريات بيراميدز بكأس الرابطة المصرية

وتقام الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية يوم الأربعاء 10 يناير حيث يستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو على ملعب الدفاع الجوي في تمام الخامسة مساءً.

كما تنطلق الجولة الثانية يوم الثلاثاء ١٦ يناير عندما يحل بيراميدز ضيفًا على طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة في تمام الخامسة مساءً.

وتشهد الجولة الثالثة من البطولة يوم الجمعة 26 يناير مواجهة مرتقبة بين بيراميدز ونظيره زد على ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة مساءً.

مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة