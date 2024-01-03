حصاد برنامج مشروعك بالشرقية.. تنفيذ 1018 مشروعًا بتكلفة 200 مليون جنيه

قال العربي الشبراوي مدير إدارة "مشروعك" بمحافظة الشرقية، إن البرنامج يستهدف الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، ويعمل على توفير آليات جاذبة لهم، وعمل دراسات جدوى لجميع المشروعات، مع تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وذكر أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع: «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع تعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا».

وأشار إلى أنه خلال عام ٢٠٢٣م تم تنفيذ ١٠١٨ مشروعًا بتكلفة ١٩٩ مليونًا و٦٤٥ ألف جنيه، لتوفر ٢٢٢٩ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦١٦ مشروعًا بقيمة ٣٨٦ مليونًا و٣٠٣ آلاف و٤١٦ جنيهًا، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٦٢ مشروعًا بقيمة ٣٦٩ مليونًا و٥٩٦ ألفًا و٤٠٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣١ مشروعًا بقيمة ٣٤٩ مليونًا و١٨٠ ألفًا و٢٥٠ جنيهًا.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.