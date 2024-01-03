الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"القومي للحضارة": خطة لإقامة المعارض المؤقتة المرتبطة بالفعاليات

القوي للحضارة
القوي للحضارة

أكد د. ميسرة عبدالله، نائب رئيس المتحف القومي للحضارة، أنه في إطار سياسة المتحف القومي للحضارة بالمشاركة في كل الفعاليات الثقافية والفنية والأحداث الهامة التي تمر بها مصر والعالم أجمع في مناسبات مختلفة، مشددًا على أن المتحف وضع خطة لإقامة عدد من المعارض مؤقتة المرتبطة بالفعاليات المختلفة بمعدل معرض كل شهر.

"القومي للحضارة"

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المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي

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المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وأوضح "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعارض التي يقيمه المتحف القومي للحضارة تعطي فرصة للزوار للتعرض عدد كبير من القطع الآثرية المرتبطة بتلك الفعاليات وتكون غير معروضة، مشددًا على أن المتحف يتميز بأنه متحف يعرض لإسهامات الإنسان المصري في تطور الجنس البشري.

 

وأضاف أن المعرض لا يرتبط بمرحلة تاريخية محددة أو بفترات سياسية أو أنظمة حكم معينة في وقت من الأوقات، يتم عرض لإسهامات الإنسان المصري من 2 مليون و300 ألف سنه حتى الآن، موضحًا أن هذه الفعاليات "الفنون القبطية" يتسبب في رواج للحركة في المتحف والزوار في حالة من التشوق وهذه المعارض تكون متواكبة مع عدد من الأنشطة. 

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