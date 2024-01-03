وكيل زراعة الغربية يجتمع بالإدارات الزراعية لمتابعة حصر الزراعات الشتوية

عقد الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اجتماعًا موسعًا بمراكز المحلة الكبرى، سمنود، وكفر الزيات مع بداية أيام العام الجديد؛ لمناقشة ومتابعة الانتهاء من تدقيق حصر الزراعات الشتوية، وخاصة الحصر الدقيق لمحصول القمح، وملف التقاوى، ومنظومة الأسمدة.

ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين، وسجلات التجاور، ومناقشة بعض القوانين المنظمة لحماية الأراضي.



وشدد وكيل وزارة الزراعة خلال الاجتماع، ضرورة إنهاء الحصر الفعلى على الطبيعة لضمان دقة وسلامة البيانات، ووضع آلية لضمان تدقيق البيانات والعمل على تطوير أسلوب جمع البيانات لما له من أهمية فى توضيح الرؤية لاتخاذ قرار زراعي سليم ومدروس.



وأكد أبوشادى، الحضور بضرورة تشكيل لجان فرعية من السادة مديري الإدارات الزراعية لمراجعة أعمال الحصر بالجمعيات الزراعية مع مطابقته على أرض الواقع مع الاستعانة بمجالس إدارات الجمعيات فى تدقيق تلك البيانات، وأكد أبوشادى على بذل مزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد لنستطيع أن نرتفع بمعدلات الأداء ونتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى ونطمح بمعدلات نمو أكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومه الأمن الغذائى القومى، في ظل عالم تتشابك فيه الأحداث والأزمات مؤكدًا أن وطننا الغالي يستحق منا المزيد.



وتناول الاجتماع طرح مديري الإدارات لبعض المشكلات التى تواجه عملية الحصر الدقيق



جاء ذلك الاجتماع بناء على توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور ناصر أبو طالب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالغربية، وعلى فودة مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، وفخرى باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، وعلاء الطناحى مدير عام الخدمات الزراعية، وأحمد العجان مدير الإدارة العامة للشؤون الزراعية، وأشرف أبو الحسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة الكبرى، وأحمد عبدالعال مدير الإدارة الزراعية بسمنود، وإبراهيم الشيخ مدير الإدارة الزراعية بكفر الزيات، والساده رؤساء الوحدات ومفتشى القطاعات والمتابعين ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية.