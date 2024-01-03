مصرع طفلة صدمتها سيارة بالشرقية

توفيت طفلة متأثرة بالاصابات التي لحقت بها نتيجة تعرضها صباح اليوم الأربعاء، لحادث سيارة صدمتها في إحدى قرى مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى الزقازيق العام.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع حادث تصادم سيارة بالطفلة أثناء رجوعها للخلف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.