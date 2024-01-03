يلتقي ريال مدريد أمام نظيره مايوركا، مساء اليوم، في اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يقود الدولي البرازيلي رودريجو جوس تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا، حيث من المحتمل أن يبدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: فيران جارسيا، روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا في الثامنة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستُذاع مواجهة الملكي أمام مايوركا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.