موعد مباراة ريال مدريد ومايروكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد مواجهة أمام نظيره ريال مايوركا مساء اليوم في المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدور يالإسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا في الثامنة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ومايوركا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وشهدت قائمة ريال مدريد ضد مايوركا، على عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وداني كارفخال وظهور الشاب التركي أردا جولير بعد شفائهم من الإصابة.