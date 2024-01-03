4 معايير للتقديم على وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط

طرحت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وظائف إدارية شاغرة للمواطنين السعوديين من الجنسين، ممن يحملون المؤهلات العليا ولديهم خبرة 3 سنوات في الموارد البشرية في نفس مجال الوظيفة.

وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف الخالية لديها جاءت تحت مسمى "أخصائي التدريب والتطوير" موضحة أن العمل متوفر بمقر الوزارة في العاصمة السعودية "مدينة الرياض".

شروط وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في "إدارة الأعمال- الموارد البشرية" أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات في الموارد البشرية منها 3 سنوات خبرة في نفس المجال. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادات في التدريب والتطوير جيث تعتبر تلك ميزة إضافية.

وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط.. المهارات المطلوبة

• التعاون مع رؤساء الأقسام والخبراء المتخصصين لتحديد الاحتياجات والأولويات التدريبية.

• وضع وتنفيذ خطة التدريب السنوية بما في ذلك اقتراح البرامج التدريبية والدورات والموردين.

• تصميم وتقديم دورات تدريبية جذابة وورش عمل ووحدات تعلم إلكتروني باستخدام تقنيات وأشكال تعليمية متعددة.

• المشاركة في تصميم وإدارة تنفيذ برامج الناتج المحلي الإجمالي والقيادة.

• إدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلحاق الموظفين بالدورات التدريبية المقترحة.

• تقييم فعالية البرامج التدريبية وتأثيرها من خلال التقييمات والمسوحات وآليات التغذية الراجعة.

• مواكبة اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات والتقدم في التعلم والتطوير لتعزيز عروضنا التدريبية باستمرار.

• الشراكة مع مقدمي التدريب الخارجيين ، حسب الحاجة ، لاستكمال البرامج الداخلية.

• الاحتفاظ بسجلات دقيقة للأنشطة التدريبية والحضور والنتائج.

• فهم قوي لمبادئ التعلم ومنهجيات التصميم التعليمي.

• مهارات اتصال ومهارات شخصية ممتازة ، مع القدرة على الانخراط الفعال مع الموظفين على جميع المستويات.

• إظهار القدرة على إدارة مشاريع وأولويات متعددة في وقت واحد.

وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط.. رابط التقديم

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، خلال الفترة الحالية.. https://careers.mep.gov.sa/jobs/learning-and-development-specialist-1704199068