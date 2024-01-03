إصابة 5 عمال يومية في إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص من عمال اليومية، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع على الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي، ما أسفر عن إصابة 5 من عمال اليومية بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.