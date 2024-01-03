زيادة جديدة في رسوم نقل ملكية السيارات بالشهر العقاري (فيديو)

علق خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، على قرار زيادة رسوم جديدة على عقود تسجيل بيع السيارات الأجرة والملاكي والموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتي بدأ تطبيقها أمس الإثنين مع بداية العام الجديد 2024.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «أون»، مساء الثلاثاء، إن الرسوم الجديدة خاصة بتسعيرة نقل ملكية وبيع السيارات بالشهر العقاري، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر سلبًا على سوق السيارات.

وأوضح أن رسوم نقل ملكية وبيع السيارات بالشهر العقاري زادت من 5% إلى 10%، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يخص السيارات الجديدة

وبين أن هذه الرسوم تدفع عند نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر بمصلحة الشهر العقاري، نافيًا أن تكون الزيادة 5 أضعاف كما تردد.

