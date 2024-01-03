شقيقتان تسطران نهاية حياتهما بالقفز من شرفة شقتهما بالطابق التاسع بالكوثر

تخلصت شقيقتان احداهما في منتصف العقد الرابع من العمر والأخرى في منتصف العقد الثالث من العمر تقيمان بمنطقة أبراج الأوقاف بدائرة قسم الكوثر شمال شرق محافظة سوهاج من حياتهما بالقفز من نافذة شقتهما بالطابق التاسع عقب قيامهما بالتعدي على والدتهما بالضرب بسكين مطبخ وإصابتها بجرح قطعي بفروة الرأس بسبب مشادة كلامية بينهن لمرورهما بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة الكوثر بلاغًا بانتحار سيدتين بمنطقة أبراج الأوقاف دائرة القسم .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين قيام كل من :- "مي . ح . ع . م" 34 سنة لا تعمل وشقيقتها "هدير . ح . ع . م" 24 سنة لا تعمل – ومقيمتان بذات العنوان بإلقاء نفسيهما من نافذة شقتهما بالطابق التاسع مما أدي لوفاتهما – وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي .

وبسؤال كل من :- والدتهما "نادية . ي . م . ع" 70 سنة ربة منزل ووالدهما "حسني . ع . م . ف" 74 سنة بالمعاش وعمهما "رضا . ع . م . ف" 50 سنة رئيس قسم بشركة خاصة ومقيم بذات العقار قررت الأولى بأن نجلتيها تعانيان من مرض نفسي وحدثت بينهن مشادة كلامية قامتا على أثرها المذكورتان بالتعدي عليها بسكين مطبخ وإحداث إصابتها بجرح قطعي بفروة الرأس وجروح باليدين وقيامهما عقب ذلك بالقفز من نافذة الشقة مما أدى لوفاتهما وأيد الثاني والثالث ما جاء بأقوالها ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .