بلدية المحلة: أحمد عبد الرؤوف لم يتقدم بإستقالته

أكد مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مستمر في منصبه ولن يرحل عن تدريب الفريق.

وتابع الشامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عبدالرؤوف لم يتقدم باستقالته ولكنه تحفظ على بعض اللاعبين".

وأضاف مصطفى الشامي: "هدفنا ليس تحقيق الفوز فقط، ولكن هدفنا نجاح التجربة والبقاء في الدوري المصري الممتاز، واتفقنا على تدعيم 4 مراكز في يناير الجاري".

واختتم رئيس بلدية المحلة: "نجتهد بشكل كبير ونملك رؤية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسوف نعمل على تلبية مطالب المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الشتوية".