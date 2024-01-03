صفقة تبالية تلوح في الأفق بين الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة أنه لا يرى جدوى من ابرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز في مركز حراسة المرمى، إلا لو قام محمد صبحي بالتوقيع رسميا للنادي السماوي، بخلاف ذلك فليس من المنطقي التفاوض على ضم أحمد ميهوب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "محمد صبحي من اصحاب الخبرات ورغم تراجع مستواه لكنه لعب في مستوى دولي مع المنتخبات".

وأضاف: "هناك مقترح بصفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بانتقال أحمد ميهوب حارس بيراميدز إلى صفوف الزمالك نظير رحيل محمد صبحي إلى بيراميدز".

وواصل "الزمالك جمد المفاوضات مع عمر كمال بعد توقيعه للأهلي".

وأكمل: "الزمالك حصل على توقيع عبد الرحمن شيكا لاعب فريق طلائع الجيش لمدة 4 مواسم مقبلة بعدما قدمت إدارة الإسكواتنيج تقارير إيجابية للغاية عن اللاعب، ويتبقى لمسئولي الزمالك الاتفاق مع إدارة طلائع الجيش على الأمور المالية".

وختم: "هناك أحاديث حول رغبة بيراميدز في ضم محمود علاء بنهاية الموسم، خصوصا أنه متأثر نفسيا بشكل واضح في الزمالك، ومن الوارد أن يتألق في الفريق السماوي، وعقد علاء ينتهي بشكل رسمي في الصيف القادم، ولديه عرض آخر من نادي البنك الأهلي".