الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: مش هستنى لما الناس تموت بسبب الكرة

مباراة المصري والاسماعيلي
مباراة المصري والاسماعيلي

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، استياءه الشديد بعد المناوشات التي حدثت بين جماهير المصري والإسماعيلي، على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاثنين.

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ميدو يطالب بتوقيع عقوبة قاسية على جماهير المصري والإسماعيلي


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور: «اللي كانوا في المدرجات دي عيال بلطجية مش جماهير كرة جاية تساند وتشجع فريقها».
وأوضح: «لازم اللي عمل كده يروح القسم ويتحقق معاه ونعرف مين اللي وراه لأن اللي حصل ده مينفعش نهائي وهيودينا في حتة مش كويسة في الكرة».
واختتم: «الحمد الله أن الأمور عدت على خير في الماتش، لكن أنا مش هستنى لما الناس تموت بسبب الكرة وأطلع أصوت على التليفزيون».
 

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