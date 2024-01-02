العثور على أكبر فجوة في المواهب التقنية في نظام SAP البيئي

ما لم تكن نائماً منذ إدارة بوش الأخيرة، فمن المحتمل أنك تدرك أن أصحاب العمل يواجهون صعوبة في العثور على المواهب المؤهلة للوظائف التي تتطلب مهارات تكنولوجية. إن الموهبة المؤهلة تعني امتلاك المهارات المطلوبة والخبرة ذات الصلة ــ على نحو متزايد ــ وهو ما يحول مفهوم الوظيفة المبتدئة إلى تناقض لفظي. تمتد المهارات التقنية المعنية إلى ما هو أبعد من البرمجة. نظرًا لأن الغالبية العظمى من الوظائف الجيدة تستخدم الآن منصات برمجية لبعض الوظائف أو معظمها، فإن البرمجة هي أقل ما يقلق أصحاب العمل. تحتاج الشركات إلى المواهب التي تعرف كيفية تنفيذ ودمج وتكوين وتشغيل الآلاف من منصات البرامج المستخدمة لإدارة أعمال القرن الحادي والعشرين.

أثناء تأريخ فجوة المهارات والمواهب في أمريكا، ركزت على المجالات الساخنة مثل الأمن السيبراني وعلوم البيانات، ومنصات البرمجيات الجديدة مثل Salesforce وWorkday، ومئات من شركات البرمجيات كخدمة الأخرى التي توفر وظائف رقمية لصناعات محددة أو وظائف وظيفية على سبيل المثال، المستشفيات المالية (Epic)، وكلاء التأمين (Applied Epic)، الرعاية المنزلية (WellSky)، البناء (Procore)، الأدوية (Veeva)، المبيعات والتسويق (Hubspot)، خدمة العملاء (Zendesk)، تطوير البرمجيات ( Atlassian)، وتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة (Pega)، والحوسبة السحابية (AWS)، والتحول الرقمي نفسه (ServiceNow).

لكن Salesforce وWorkday ليسا أكثر منصات البرامج استخدامًا على نطاق واسع - ولا يقتربان حتى من ذلك. الأنظمة الأساسية التي تضم أكبر عدد من المستخدمين هي أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP وOracle. أحد الأسباب هو أنهم أكبر سناً بكثير؛ تأسست SAP وOracle في السبعينيات. والسبب الآخر هو أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تصميمها للتعامل مع مجموعة كاملة من وظائف الأعمال، بما في ذلك المحاسبة وإعداد الميزانية وإدارة المشاريع وإدارة سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، اعتمدت معظم الشركات والمؤسسات الكبرى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قبل فترة طويلة من أن تكون Salesforce مجرد بريق في عين مارك بينيوف؛ لدى SAP أكثر من 425000 عميل في 180 دولة - ما يقرب من 3 أضعاف العدد الذي تخدمه Salesforce.

يحتاج عملاء SAP دائمًا إلى المواهب المعتمدة من SAP لصيانة منصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحلية الخاصة بهم وتكييفها وتعزيزها - تقدم SAP حاليًا 145 شهادة، العديد منها خاص بوحدات فردية. لكن الحاجة إلى مواهب SAP تتزايد بشكل كبير بسبب التحول الكبير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى شركات مثل Salesforce، حيث تقوم الشركات الآن بشراء البرامج واستهلاكها بشكل مختلف. بدلاً من تثبيت واستضافة المثيلات المحلية، تقوم SAP بترحيل العملاء إلى السحابة عبر منصة S/4HANA الخاصة بها. إن الفوائد التي تعود على العملاء من تشغيل ERP في السحابة عديدة بما في ذلك قابلية التوسع وتوافر الميزات والأمان وتوفير التكاليف. لكن ترحيل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالكامل إلى السحابة ليس بالأمر الهين.

نظرًا لاقتراب الموعد النهائي لشركة SAP لعام 2027 لترحيل أنظمة ERP القديمة إلى S/4HANA بسرعة، يتعين على العملاء اتخاذ بعض القرارات الرئيسية. على الرغم من أن S/4HANA تعمل على كل من السحابة الأولية والسحابية، فإن مزايا اعتماد السحابة تتزايد بشكل مطرد، وقد يواجه العملاء الذين يتأخرون لفترة طويلة تحديات مع البنية التحتية القديمة. لذلك، بالنسبة لمعظم العملاء، يعد ترحيل S/4HANA مرادفًا للانتقال إلى السحابة.

كل هذا يتطلب موهبة. في عام 2020، وجد استطلاع أجرته مجموعة مستخدمي SAP في الأمريكتين أن جزءًا صغيرًا فقط من مستشاري SAP تم تدريبهم وإعدادهم لمواجهة التسونامي القادم من أعمال S/4HANA. وقد استجابت SAP منذ ذلك الحين من خلال مبادرة Partner Talent، حيث قدمت مناهج تدريبية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من معسكرات التدريب المجانية عبر الإنترنت لشركاء SAP والمستشارين الطموحين. لكن فجوة المواهب لا تزال هائلة. وجد بحث جديد أجرته مجموعة مستخدمي SAP في الأمريكتين أن 25% من المستخدمين قالوا إن فجوة المواهب تعيق المشاريع بشكل عام، وأفاد 49% عن نقص مواهب S/4HANA.

لا يقتصر الأمر على العملاء فقط. وفقًا لمجموعة مستخدمي SAP، فإن فجوة المواهب في SAP تضرب شركاء SAP مثل شركات تكامل الأنظمة والاستشارات على الأقل بقدر تأثيرها على العملاء. وكما قال جيف سكوت، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستخدمي SAP في الأمريكتين، لموقع The Register:

سنشعر بوطأة فجوة المهارات هذه. كلمتي التحذيرية هي أنه عندما تفكر في الانتقال إلى S/4 إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فإن قدرتك على التخطيط لهذا الترحيل قد تواجه بعض الاضطرابات المتعلقة بفجوات المهارات مع شركائك الخارجيين. هذا شيء يجب أن تفكر فيه بشكل إيجابي تمامًا.

يوافق توماس مايكل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Michael Management، الشركة الرائدة في مجال توفير التدريب على SAP، على ما يلي:

وفقًا لاستطلاعاتنا التي أجريناها على آلاف من محترفي SAP، يقول 4 من كل 10 إنهم لم يتلقوا ما يكفي من التدريب على SAP لأداء واجباتهم الوظيفية. ولا يسلط هذا الضوء على فجوة كبيرة في التطوير المهني فحسب، بل يقدم أيضًا فرصة للمؤسسات لإعادة التفكير في استراتيجيات التدريب الخاصة بها. يكمن مستقبل SAP في تزويد المحترفين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها للشروع في رحلة ترقية S/4HANA.

ما هي بعض الاختبارات لسد فجوة المواهب في SAP؟ ومن غير المرجح أن تأتي الكليات والجامعات للإنقاذ. في مقال نشر قبل بضع سنوات حول جهود جامعة تكساس إي أند أم لإطلاق دورات في مجال الأمن السيبراني، توصلت مجلة وقائع التعليم العالي - وهي ورقة تسجيل التعليم العالي الأمريكية - إلى الاستنتاج التالي: "يمكن أن يؤدي الطلب على القوى العاملة إلى قيام بعض المؤسسات بتعليم الطلاب المهارات اللازمة للوظائف المبتدئة اليوم. لكن هذه الأدوات قد تصبح قديمة بعد خمس أو عشر سنوات من الآن». والمغزى الضمني هذا - وهو الأمر الذي يقع تمامًا في الاتجاه السائد في تفكير الكليات والجامعات - هو أن تحديث المناهج الدراسية بحيث تعكس الاحتياجات التكنولوجية على المدى القريب قد لا يكون مسعى جديرًا بالاهتمام لأن مثل هذه الاحتياجات سوف تتغير. وحتى إذا كانت الكليات أو الجامعات أو - على الأرجح - المعسكرات التدريبية تقدم تدريب S/4HANA، فلن تفعل الكثير لسد فجوة الخبرة المتزايدة.