5 طرق يحتاج Copilot إلى تحسينها في Windows 12

عندما تنظر إلى عام 2023 فيما يتعلق بالتكنولوجيا، قد يكون من الصعب التفكير في أي شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي. في الواقع، أصبحت المنصة عملاقة في كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتعزيز أساليب مثل إنشاء الصور، ونسخ ملفات البودكاست، وغير ذلك الكثير.

يُزعم أن المنصة فاجأت شركة Apple، وهي الآن تلحق بالركب. ومع ذلك، قامت Microsoft بالفعل ببناء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يسمى Copilot، في نظام التشغيل Windows 11. ويمكن الوصول إليه من الشريط الجانبي، ويمكنك أن تطلب من المساعد تبديل ميزات معينة، وإنشاء صور لك، وغير ذلك الكثير.

من المؤكد أنه على الرغم من أن هذا قد حل محل المساعدين مثل Cortana من Microsoft و Siri من Apple، إلا أننا ما زلنا في الأيام الأولى للذكاء الاصطناعي. هناك الكثير من الإمكانات التي يمكن لبرنامج Copilot تحقيقها للمستخدمين على نظام التشغيل Windows - لذا مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك خمس طرق يمكنه من خلالها تحقيق ذلك.

يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي رفيقًا يمكنه المساعدة في أي لحظة مناسبة. لقد مر معظمنا بلحظة حاولنا فيها إعادة تسمية مجموعة من الملفات لوضعها في الألبوم أو المجلد الصحيح. ومع ذلك، فهذه مهمة يدوية في الغالب، وقد يستغرق الأمر ساعات ثمينة لإعادة تسمية العديد من الملفات. بالنسبة لبرنامج Copilot، يمكن أن يكون هذا بمثابة فوز فوري - تخيل أن تطلب من الذكاء الاصطناعي الانتقال إلى مجلد معين، واطلب منه إعادة تسمية مئات الصور الموجودة بداخله. وفي لحظات، تتم إعادة تسمية الملفات، وإذا أراد الذكاء الاصطناعي التباهي، فإنه يرفقها برسالة بريد إلكتروني، جاهزة للإرسال.

هذا النوع من الراحة هو الذي يمكن أن يساعد في رفع مستوى المساعدين مثل Copilot، بدلاً من نشر فكرة لدى المستخدمين، مفادها أنه يمكنه ببساطة إنشاء صور وتزويدك بمعلومات حول أحداث معينة. إن وجود هذا المساعد الجديد في Windows يتولى وظائف مثل هذه يمكن أن يساعد في تبريره للكثيرين الذين قد يترددون في استخدام الذكاء الاصطناعي - يمكن أن يصبح رفيقك للراحة، بدلاً من أن يُعرف باسم ميزة رؤية كل شيء ومعرفة كل شيء على جهاز كمبيوتر. الشريط الجانبي.

يمكن الوصول إليها على الأجهزة الأخرى

رجل يحمل جهاز Microsoft Surface Duo 2

لقد روج الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، منذ فترة طويلة لفكرة أن Windows عبارة عن خدمة، وأنه يجب الوصول إليها على أكبر عدد ممكن من الأجهزة. يجب أن ينطبق الأمر نفسه على Copilot، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في معرفة هويتك. من المؤكد أنه قد يكون من المفيد إمكانية الوصول إلى Copilot في أماكن مختلفة بالفعل، مثل Bing. ومع ذلك، فإن جعله يتذكر استفساراتك السابقة لبناء سجل معرفي قد يؤدي إلى إكمال مهام أكثر دقة من برنامج Copilot.

لذلك دعونا نرى أن هذا أصبح متاحًا كتطبيق على iPhone وAndroid - ولكن لا تتوقف عند هذا الحد مع Microsoft. إتاحة برنامج Copilot كتطبيق على متجر Google الإلكتروني لمتصفح الويب Chrome الخاص به - وتوسيع نطاق ذلك ليشمل Opera وFirefox أيضًا. اذهب إلى أبعد من ذلك – اجعل Copilot متاحًا كخيار على مكبرات الصوت الذكية مثل Alexa وSonos. اجعل الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بحساب Microsoft الخاص بك، بحيث يتذكر أينما قمت بالوصول إلى Copilot ما طلبته منه من قبل.

إنه يمنح Copilot ميزة إمكانية الوصول إليه بسهولة على معظم الأجهزة التي تمتلكها، بينما يجعلك تتساءل عن مدى كونه جزءًا متكاملاً من Windows، خاصة إذا كنت تتطلع إلى جهاز كمبيوتر شخصي جديد في مبيعات العطلات.



مساعد الطيار لـ Microsoft 365

يعد Copilot مثيرًا للإعجاب بالفعل فيما يمكنه فعله لـ Bing وPaint والتطبيقات الأخرى - ولكنه يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك عندما يتعلق الأمر بسير عملك. من المحتمل، أثناء قراءتك لهذا، أنك في عطلة، وقمت بتمكين إعداد "خارج المكتب" للبريد الإلكتروني الخاص بالعمل. بالنسبة لأي شخص غير مدرك، يؤدي هذا إلى إرسال رسالة تلقائية إلى أي شخص يرسل شيئًا ما إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات تعود فيها، وأثناء البحث في أعداد كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة، تفوتك عن طريق الخطأ رسالة مهمة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مساعد الطيار "المشحون للغاية".

تخيل أن الذكاء الاصطناعي يتولى هذا الأمر أثناء غيابك. إذا تم إرسال بريد إلكتروني مهم، فيمكن لبرنامج Copilot إرسال بريد إلكتروني مخصص إليهم، للإقرار بأنك خارج العمل، ولكن وقت الاجتماع الذي طلبوه سيكون جيدًا، وسيضيف الذكاء الاصطناعي هذا أيضًا إلى التقويم الخاص بك.

يمكن لمساعد الطيار أن يذهب إلى أبعد من ذلك. إذا لاحظت أن هناك أكثر من 100 رسالة بريد إلكتروني غير مقروءة وليس من المقرر أن تعود لمدة أسبوع آخر، فقد تقوم بنقل مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني غير ذات الصلة إلى مجلد سلة المهملات. بحلول وقت عودتك، تكون قد حصلت على لقاء جديد للحضور، ورسائل البريد الإلكتروني الأكثر أهمية فقط للمتابعة.

هذا مثال واحد فقط. ومع ذلك، فهو شيء يمكن أن يحرر سير عملك، خاصة إذا خصصت وقتًا كل أسبوع لفرز رسائل البريد الإلكتروني فقط. كما ذكرنا من قبل، لا يزال برنامج Copilot في مراحله المبكرة، ولكن دمجه في Windows Mail، أو عملاء البريد الآخرين كمكون إضافي، يمكن أن يثبت قيمته كمساعد مفيد.

غير متصل على الانترنت

في أوائل عام 2023، كانت هناك جهود من قبل مجموعة من المطورين لمحاولة تجميع ChatGPT الخاص بـ OpenAI في تطبيق لجهاز iPhone. كان حجم التنزيل 4 غيغابايت، وحتى ذلك الحين، ثبت أنه بطيء في الاستخدام، حيث كان التطبيق يكافح من أجل إنشاء النتيجة، مع استخدام البيانات الخلوية أيضًا للتأكد من أنه يحتوي على أحدث المعلومات.

لذا من المسلم به أننا بعيدون كل البعد عن استخدام منصات الذكاء الاصطناعي هذه دون الاتصال بالإنترنت، ولكن يمكنك التأكد من أن شركات مثل Apple وMicrosoft ترغب في جعل ذلك حقيقة واقعة. لذلك دعونا نرى القدرة على استخدام Copilot في نظام التشغيل Windows 12 دون الاتصال بالإنترنت. ليس من الضروري أن يكون الإصدار كامل الميزات، ولكن يمكن أن يكون متاحًا على الأقل لمساعدتك في نظام التشغيل المناسب لك. يمكنه إعادة تسمية مجموعة من الملفات دفعة واحدة كما ذكرنا من قبل، ويمكنه فرز قوائم التشغيل الخاصة بك في Windows Media Player، ويمكنه إنشاء صور معينة بناءً على الوسائط المخزنة محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إحدى الطرق الرائعة لمنح الثقة لمساعدين مثل هؤلاء هي التأكد من أنهم لا يعتمدون على الاتصال بالإنترنت. إن توفره عند عدم الاتصال بالإنترنت، ولكن أيضًا إعلامك بأنه غير قادر على القيام بمهام معينة في نفس الوقت، يمكن أن يمنح المستخدمين الثقة في موثوقيته.

ويندوز ميديا بلاير دي جي

إذا كان لديك، مثل البعض منا، عدد لا يحصى من المقطوعات الموسيقية التي تمتد عبر عقود وأنواع، وقد أمضيت ساعات طويلة في فرزها في قوائم تشغيل يمكنك استدعاؤها للحظات عند الجري وممارسة الرياضة والمزيد.

مع العودة المبشرة لـ Windows Media Player في نظام التشغيل Windows 11، يجب أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام، حيث يقوم Copilot بدور DJ الشخصي الخاص بك في نظام التشغيل Windows 12. هناك طريقة رائعة للحصول على فكرة عن ذلك وهي Spotify - في حين أنهم يقدمون حاليًا الذكاء الاصطناعي DJ في الإصدار التجريبي، هناك أيضًا اختبار مستمر لهذا الذكاء الاصطناعي، حيث يساعد المستخدمين على اكتشاف موسيقى جديدة في قوائم التشغيل الجديدة التي ينظمها لهم.

إنها طريقة ممتعة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف موسيقى جديدة، ولكن ليس للموسيقى الموجودة لديك بالفعل. بدلاً من ذلك، دع مساعد الطيار يكون مسؤولاً عن كلا الجانبين. أرسل له طلبًا لفرز المقاطع الصوتية التي احتلت المركز الأول في المخططات، في قائمة تشغيل جديدة على سبيل المثال. أو اطلب منه أن يكتشف من التقويم الخاص بك أنك تخطط لرحلة طويلة في السيارة، لذلك سيقوم بإنشاء قائمة تشغيل تستمر مهما طالت الرحلة التقريبية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الرائع أن تكون ملفات البودكاست جزءًا من Windows Media Player لنظام التشغيل Windows 12 - لذلك يمكن أن يعمل هذا أيضًا بشكل رائع مع Copilot. اطلب منه إنشاء قائمة تشغيل عبارة عن مزيج من الموسيقى والبودكاست، بحيث يكون لديك تقريبًا محطة راديو مخصصة لك.

في نهاية المطاف، يبدو أن برنامجي Copilot وWindows Media Player يبدوان وكأنهما تطابق في جنة الموسيقى - فتوفر هذا بمجرد توفر Windows 12، يمكن أن يجذب الكثير للترقية، خاصة إذا كان برنامج Copilot يساعد المستخدمين على فرز آلاف المقاطع الصوتية التي قاموا بحفظها. كان لسنوات.