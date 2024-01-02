جنح الشرابية تصدر حكمها على متهمين بسرقة حقيبة سيارة.. غدًا

تنطق محكمة جنح الشرابية، غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحكمها على عاطلين، في اتهامهما بسرقة حقيبة من داخل سيارة أثناء توقفها فى أحد الشوارع.

كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة، وإعادة السيارة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.