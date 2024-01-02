تحريات مكثفة لكشف لغر العثور على جثتي طبيب وزوجته

يكثف رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة في القاهرة، التحريات حول واقعة العثور على جثتي طبيب وزوجته داخل شقة سكنية في ظروف غامضة.

تفاصيل العثور على جثتي لطبيب وزوجته

وفرّغ فريق من رجال المباحث كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثتي الطبيب وزوجته بمنطقة المعصرة، والاستماع إلى أقوال الجيران وشهود العيان وحارس العقار، لكشف ملابسات الحادث.

وعثرت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، على جثتي دكتور وزوجته داخل مسكنهما في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بورود بلاغ بمصرع طبيب وزوجته في ظروف غامضة بمنطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة