عمرو مصيلحي: أدعو الجماهير لمساندة منتخب مصر في نهائي البطولة العربية لكرة السلة

تحدث عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات ، بعد تأهل الفراعنة للمباراة النهائية في البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر على الإمارات في مباراة الدور نصف النهائي ، ويتأهل الفراعنة للمباراة النهائية بحثا عن اللقب الغائب منذ 2016، ويلعب منتخب مصر غدا أمام ليبيا في المباراة النهائية في تمام السادسة مساء.

وقال مصيلحي في تصريحاته عقب مباراة الإمارات في نصف نهائي البطولة :"الطبيعي أن مستوى منتخبنا الوطني متقدم على باقي المنتخبات العربية وهذا واضح في فارق النقاط ونتائج المباريات على مدار البطولة".

وواصل:"في مباراة الإمارات اليوم كان الفارق في النقاط قريب في البداية وذلك لأن الروح عند المنتخب الإماراتي كانت مرتفعة ولكن نحن الآن في مرحلة تجارب ونمتلك فريق جيد جدا"

وأكمل:"سنواجه غدا منتخب ليبيا الذي حشد عددا من جماهيره ولذلك نناشد جماهيرنا للتواجد غدا لمؤازرة منتخبنا لأن التواجد الجماهيري سيكون له عامل كبير على أداء اللاعبين".

وعن تأثر المنتخب برحيل المدير الفني روي رانا قال:"بالتأكيد كان لديه بصمة كبيرة على المنتخب ولكن المدربين الحاليين كانوا معه وتعلموا منه ويقومون بمواصلة طريقة لعبه واللاعبون كذلك واتمنى لهم التوفيق والفوز بالبطولة".

وأضاف:"هذا ليس أفضل ما لدينا نحن لدينا الكثير لنقدمه في المستقبل فنحن الآن نواجه منتخبات متوسطة وليس هذا مستوى المنتخبات الأوروبية والعالمية لذلك نقدم الأداء على قدر المستوى الفني للبطولة".

وعن التجهيز للبطولة المؤهلة للأولمبياد قال:"نستعد في الفترة الحالية للبحث عن مدير فني جديد وسنسعى أيضا للتواصل مرة أخرى مع روي رانا لقيادتنا في التصفيات وأيضا هناك خطة أخرى بالتواصل مع رودل المدرب السابق للاتحاد السكندري لقيادة المنتخب في الفترة القادمة".