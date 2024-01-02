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الثلاثاء 02 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية زراعة النخيل: يوم حقلي بالبحوث الزراعية لتوعية الفلاحين في المنيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

في إطار تقديم الخدمات الإرشادية للمهندسين والمزارعين المهتمين بزراعة النخيل في محافظة المنيا، قام فرع المعمل المركزي للنخيل بمحافظة المنيا بعمل يوم حقلي عملي بأحد مزارع النخيل المتميزة التابعة لمركز المنيا.

عمليات خدمة النخيل 

هدف اليوم الحقلي إلى توعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

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وتضمنت المحاضرة الإرشادية التي أقيمت في المزرعة الموضوعات التالية:

  • التقليم في نخيل البلح: الطرق السليمة للتقليم والموعد المناسب والمبيدات الحشرية الموصي بها بعد عملية التقليم والتعفير بالكبريت الزراعي بعد التقليم.
  • الخدمة الشتوية لنخيل البلح: معدلات الإضافة من السماد العضوي والكبريت الزراعي وسماد سوبر فوسفات الكالسيوم.
  • مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء: الطرق المناسبة لمكافحتها والمبيدات الحشرية الموصي بها ومعدلاتها.
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 المعمل المركزي

يعد يوم الحقل الذي نظمه فرع المعمل المركزي للنخيل بمحافظة المنيا خطوة مهمة في توعية المزارعين بأهمية زراعة النخيل وكيفية رعايتها ومكافحتها للآفات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.

 

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