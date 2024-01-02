الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية خلال يوم

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة ؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (197 قطعة سلاح نارى بحوزة 154 متهم) .. وذلك على النحو التالى :(14) بندقية آلية.(30) بندقية خرطوش .(11) طبنجة.(142) فرد محلى. (350) طلقة مختلفة الأعيرة .(15) خزينة متنوعة.(230) قطعة سلاح أبيض.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد؛ لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من شوارع المدينة.

وكان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد ورد إليه صورًا ومقاطع فيديو، توضح قيام 3 أشخاص بسرقة عدد من أغطية الصرف الصحي في المدينة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، من ضبط المتهمين الثلاثة، والتحفظ عليهم بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجاري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

وأثنى المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على إيجابية مواطني المدينة، وحرصهم على الممتلكات العامة، والتبليغ عن أي سرقات أو مخلفات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر، والتعدي علي حقوقهم، موجها بأهمية التعاون المشترك بين قاطني المدينة، للقضاء على مثل هذه الظواهر، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.