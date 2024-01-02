ياسر قمر يجتمع مع رؤساء لجان تصفيات المنطقة الخامسة للكرة للطائرة بالقاهرة

اجتمع المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة مع رؤساء لجان البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وتواجد قمر في مقر الاتحاد المصري رفقة كابتن حسن عابد المدير التنفيذي ومدير البطولة مع رؤساء جميع اللجان لوضع الخطوط العريضة لتنظيم الحدث بشكل يليق بالاتحاد المصري وبسمعة مصر قاريًا ودوليًا.

وحث قمر الجميع على بذل كافة الجهد والعرق من أجل العمل على نجاح البطولة وتوفير سبل الراحة للوفود القادمة وتنظيم البطولة بشكل ممتاز على غرار بطولة أفريقيا التي نظمتها مصر مؤخرا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحرص رئيس الاتحاد المصري على وضع الخطة الخاصة بالبطولة مع كافة اللجان التي تواجدت بالاجتماع من أجل الاتفاق على سير العملية التنظيمية بسهولة مؤكدا على ضرورة التفاني في العمل من أجل تنظيم البطولة بشكل ناجح.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد كلف كلا من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد مديرًا للبطولة.

و من المقرر أن تستضيف مصر التصفيات رجال وسيدات بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بوروندي وأوغندا وإثيوبيا بالإضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة والمحدد موعدها في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024.

و تقام دورة الألعاب الإفريقية 2023 في العاصمة الغانية أكرا ، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون