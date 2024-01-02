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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان الصراع في فلسطين

غزة
غزة

 

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. 

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إيران: إسرائيل فشلت في المواجهة مع المقاومة في غزة

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إسرائيل تواصل حفلات إعدام الفلسطينيين بشوارع غزة وتختطف الأطفال

كما ناقش الجانبان أهمية العمل الجماعي المتعدد الأطراف لمعالجة التهديدات التي تواجه المصالح العالمية والتي تشكلها هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الجهود المستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

 

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الجريدة الورقية