أزمة في مانشستر يونايتد بسبب كأس أمم أفريقيا

باتت بطولة كأس أمم أفريقيا بمثابة كابوسًا للأندية التي لديها لاعبين أفارقة وتعتمد عليهم في التشكيل الأساسي، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار المقرر انطلاقها يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة إلى 6 مجموعات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يأمل أن يكون الحارس الكاميروني أندريه أونانا جاهزاً لمواجهة توتنهام على ملعب أولد ترافورد في 14 من الشهر الجاري.

ويأمل نادي مانشستر يونايتد في تواجد حارسه أونانا في مواجهة توتنهام هوتسبير الهامة في بطولة الدوري الإنجليزي حيث يبدأ منتخب الكاميرون مشواره في كأس الأمم الأفريقية بعد 24 ساعة فقط من موعد مباراة السبيرز.

وقد اضطرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للسماح للاعبيها بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في الأول من يناير بكوت ديفوار، وسيكون أندريه اونانا متاحاً لمباراة الدور الثالث ضد ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين.

ويريد مانشستر يونايتد الاحتفاظ بأونانا ويجري محادثات مع الكاميرون بشأن لعب أونانا في المباراة ضد توتنهام يوم الأحد، وسيتعين على أونانا صاحب ال27 عاماً أن يستقل رحلة مدتها سبع ساعات إلى ساحل العاج حيث تلتقي الكاميرون ضد غينيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

وستقام مباراة منتخب الكاميرون الأخيرة في دور المجموعات ضد جامبيا يوم 23 يناير وفي حالة خروج المنتخب فمن الممكن أن يكون أونانا جاهز للقاء الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بافتراض فوز يونايتد ضد ويجان.

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