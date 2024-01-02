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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: "أول يومين في 2024 كله ضرب مفيش شتيمة"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الارتفاع في الأسعار خلال أول أيام العام الجديد 2024، معقبًا: "أول يومين في 2024 كله ضرب مفيش شتيمة"، موضحًا أن هذه الزيادات تعتبر تمهيد لزيادة في الأسعار ومحاولة في التعامل مع المواطن المصري لكي يسعي أكبر عدد من الزيادات والضغط عليه بدون أي لياقة سياسية.

 الإعلامي إبراهيم عيسى يعلق على ارتفاع الأسعار:

وأضاف "عيسى"، أن يكون هناك صراحة من الحكومة في التعامل مع المواطن على طريقة الطبيب الغربي الذي يكشف الحقيقة الكاملة للمريض، موضحًا أن منهج التعامل مع المواطن المصري لابد أن يتغير بشكل كامل.

 

وأوضح أن كل ما نسعى اليه في هذا الوطن أن يظل آمن مستقر وأن يحميه الله وينعم عليه بالأمن والأمان والسلام والسكينة والتعايش والعيش الكريم، مؤكدًا أننا في مصاعب اقتصادية مروعة رغم كل محاولات للتجميل، ولابد أن ندرك أن هناك ضغط هائل وكبير على المواطن ومن المطلوب التنفيس عن المواطن وأن نرضي المواطن بالمشاركة وطرح ما عندهم في صناعة القرار حتى لا نزيد من الغاز في المنزل.

 

وتابع: "من يغريه السكون يجب أن يعود إلى رشده ويدرك أننا جميعًا نقف على جبل من ثلج.. ما نحتاجه هو تصليب الأرض حتى لا يتشكك جبل الجليد".

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