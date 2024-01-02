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الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات المقاولون العرب في كأس الرابطة

فريق المقاولون
فريق المقاولون

أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة


وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .
وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب ستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء.

- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.

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