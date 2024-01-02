المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط تبرز أهم إنجازاتها بـ "الانفوجرافيك" خلال عام 2023

من بين الإنجازات الملموسة التي تحققت في المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط خلال عام 2023، يبرز تفاعل المجتمع المحلي وتفاعل الأفراد مع المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية. حصل أكثر من 100 مليون مواطن على فرصة لإجراء الفحوصات اللازمة والكشف المبكر عن السرطان، مما ساهم في زيادة فرص العلاج المبكر وتحسين نتائج العلاج للمرضى.

تجهيز استقبال الطوارئ الجديد كإضافة قوية للخدمات الصحية

علاوة على ذلك، تم إضافة خدمة جديدة للمستشفى الرئيسي وهي استقبال الطوارئ الجديد. يعد هذا الإضافة الجديدة بمثابة تعزيز قوي للخدمات الصحية المقدمة في المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، حيث يتم توفير الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة للحالات الطارئة بشكل فعال ومنظم.

معامل الباثولوجيا الإكلينيكية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

علاوة على ذلك، حصلت معامل الباثولوجيا الإكلينيكية في المستشفى على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها العاملين في المعامل لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة وموثوقية في تشخيص ومعالجة الحالات المرضية.

بدء العمل بنظام التحصيل الإلكتروني كمرحلة أولى بالمستشفى الجامعي الرئيسي

تجسدت التقنية الحديثة أيضًا في تحسين خدمات المستشفى الرئيسي، حيث تم بدء العمل بنظام التحصيل الإلكتروني كمرحلة أولى بالمستشفى الجامعي الرئيسي. يهدف هذا النظام إلى تبسيط عملية التسجيل والتحصيل الاستثنائية للمرضى، وتوفير تجربة سلسة وفعالة للمرضى والعاملين في المستشفى.

استخدام المسح البوزيتروني وفحص F18PSMA لأمراض البروستاتا

لقد استخدمت المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط التكنولوجيا الحديثة في تشخيص أمراض البروستاتا، حيث بدأت في استخدام المسح البوزيتروني وفحص F18PSMA. هذه التقنيات المتقدمة تساهم في تحسين تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا، حيث يمكن تحديد وتحديد الأورام والخلايا السرطانية بدقة أكبر لتحقيق علاج فعال للمرضى.

اللجنة العليا لمكافحة العدوى تكرم إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط

قد تم تكريم إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط من قبل اللجنة العليا لمكافحة العدوى. وقد تم تنظيم هذا التكريم تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

يعكس هذا التكريم التقدير والاعتراف بجهود فريق مكافحة العدوى بجامعة أسيوط ومستشفياتها في توفير بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والزوار. فعلى مدار العام 2023، تم تحقيق عدد كبير من الإنجازات والتحسينات الملحوظة في مجال مكافحة العدوى.

تعمل إدارة مكافحة العدوى على ضمان اتباع أعلى معايير السلامة والنظافة في جميع أقسام المستشفى. فهي تقوم بتدريب وتثقيف الكوادر الطبية والشركاء الصحيين على أحدث الإرشادات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة العدوى. كما تقوم بمراقبة وتقييم أداء المستشفى بشكل دوري لضمان تطبيق الإجراءات اللازمة.

وقد أسفرت هذه الجهود المبذولة عن تحسين ملحوظ في معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، حيث انخفضت هذه المعدلات بشكل كبير عن المستويات السابقة. كما تم تنفيذ برامج مبتكرة لمكافحة عدوى الجروح والأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، والتي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.

يعد تكريم إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط من قبل اللجنة العليا لمكافحة العدوى إحدى الانجازات البارزة للمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في عام 2023. ويعكس هذا التكريم التزام المستشفى الدائم بتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والموظفين، ومواصلة السعي نحو التحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية المقدمة.

باختصار، تعكس الإنجازات المحققة في المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن عام 2023 التزام المستشفى بتعزيز الرعاية الصحية والابتكار التقني لتحقيق الرضا والتحسين المستمر لتجربة المرضى والنتائج العلاجية.