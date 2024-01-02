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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الناتو يدين الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا

الناتو
الناتو

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن حلفاء الناتو يدينون بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا على أوكرانيا، ويلتزمون بتعزيز المساعدات الجوية لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

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وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته- لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إن الناتو "يدين بشدة الهجوم الصاروخي وهجمات المسيرات الروسية على المواطنين والمدن الأوكرانية. وهذا دليل على محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كسر عزم الأوكرانيين ولكنه لن ينجح لأن حلفاء الناتو أرسلو مجموعة كبيرة من أنظمة الدفاع إلى أوكرانيا وملتزمون بتعزيز المساعدات الدفاعية لكييف.

 

وأضاف أن الناتو "مستمر في دعم حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد روسيا وسنقف مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر.

 

يذكر أنه في 29 ديسمبر الماضي و2 يناير الجاري شنت القوات الروسية هجمات صاروخية وبالمسيرات على جميع أنحاء أوكرانيا مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

 

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