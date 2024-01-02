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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الشباب يواصل تدريباته باستاد القاهرة.. وتعليمات متواصلة لتصحيح الأخطاء

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، مرانه الثاني اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي واستمر المران ساعة ونصف تقريبا شهد تدريبات بدنية قادها الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال.
 

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 ثم تدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية قادها علاء عبده المدرب العام ثم تدريبات لتصحيح أخطاء وتمركز المدافعين قادها رامي عادل مدرب المنتخب وكلا الوحدتين تحت إشراف وائل رياض المدير الفني . 
واختتم المران بتقسيمة تحفيزية بين اللاعبين . 

وانطلق معسكر المنتخب أمس الاثنين، ويستمر حتى الجمعة المقبل ويحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على التواصل دائما مع اللاعبين من خلال المعسكرات المتواصلة لتحفيظ اللاعبين أفكار الجهاز الفني.


 

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