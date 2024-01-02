عاجل
بعد إعلان أديس أبابا.. منظمة إيغاد تدعو حمدوك لبحث وقف الحرب في السودان
الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير من القدس: انفجار الضحية الجنوبية لبيروت تطور خطير في الحرب الإسرائيلية

د. علي الأعور، الخبير
د. علي الأعور، الخبير في الشئون الإسرائيلية

علق د. علي الأعور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، على انفجار الضحية الجنوبية لبيروت ومقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مشددًا على أن هذا الحادث هو تطور خطير في الحرب الإسرائيلية.

 انفجار الضحية الجنوبية لبيروت 

وتابع: " الحكومة الإسرائيلية بدأت في تنفيذ التهديدات التي تحدثت عنها بشأن استهداف قادة حماس في داخل فلسطين أو خارجها"، وجاء ذلك خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وأشار إلى أن المواجهة أصبحت مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وحزب الله، مؤكدًا أن حزب الله قد يتخذ الكثير من التدابير بعد هذا الاستهداف من قبل مسيرة إسرائيل في بيروت.

 

وأشار إلى أن الاشتباكات بين حزب الله ستستمر في المنطقة الشمالية، وأن الأمور صعبتها إسرائيل بهذا الانفجار، منوهًا بأن إسرائيل اخترقت كل التحذيرات الأمريكية بضرورة عدم اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

واستهدفت قوات الاحتلال مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.

مواد متعلقة

صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت: "الآجال والأعمار بيد الله"

رئيس القدس للدراسات: الحرب دجاجة تبيض ذهبًا لبنيامين نتنياهو

ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان بشبح الحرب

شاهد.. اغتيال قيادي في "حماس" ببيروت كان سيلتقي "نصر الله" غدا

أستاذ إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية: حياة كريمة استهدفت 55% من الشعب المصري

إسماعيل هنية: كل فصائل المقاومة يصنعون اليوم تاريخًا وعهدًا جديدا لفلسطين.. فيديو

تفاصيل حادثة اشتعال الطائرة اليابانية بمطار هانيدا.. أستاذ بجامعة شيزوكا يوضح

إبراهيم عيسى يرد على انتقاد السلفيين لاحتفالات رأس السنة
الجريدة الورقية