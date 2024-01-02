خبير من القدس: انفجار الضحية الجنوبية لبيروت تطور خطير في الحرب الإسرائيلية

علق د. علي الأعور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، على انفجار الضحية الجنوبية لبيروت ومقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مشددًا على أن هذا الحادث هو تطور خطير في الحرب الإسرائيلية.

انفجار الضحية الجنوبية لبيروت

وتابع: " الحكومة الإسرائيلية بدأت في تنفيذ التهديدات التي تحدثت عنها بشأن استهداف قادة حماس في داخل فلسطين أو خارجها"، وجاء ذلك خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار إلى أن المواجهة أصبحت مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وحزب الله، مؤكدًا أن حزب الله قد يتخذ الكثير من التدابير بعد هذا الاستهداف من قبل مسيرة إسرائيل في بيروت.

وأشار إلى أن الاشتباكات بين حزب الله ستستمر في المنطقة الشمالية، وأن الأمور صعبتها إسرائيل بهذا الانفجار، منوهًا بأن إسرائيل اخترقت كل التحذيرات الأمريكية بضرورة عدم اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

واستهدفت قوات الاحتلال مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.