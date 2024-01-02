الصين تطلب الحمير المصرية.. 1000 دولار للواحد

تحتل مصر المرتبة الأولى في تصدير جلود الحمير للصين، ويصل سعر جلد الحمار الواحد إلى ألف دولار، وحسب دراسة علمية منشورة في مجلة "العلم"، ففي السنوات الست التي سبقت عام 2019 كان التجار الصينيون يعتمدون على البلدان النامية في شراء جلود الحمير ويقومون بشحنها إلى الصين واستخدامها في تصنيع عقار إيجياو أحد الأدوية الصينية التقليدية شائعة الانتشار.

وقالت منظمة دولية معنية بحماية حقوق الحمار معروفة باسم Donkey Sanctuary، إن قتل الحمير لاستخدام جلودهم دون اتخاذ تدابير جذرية سيؤدي إلى اننخفض عددهم في جميع أنحاء العالم إلى النصف في غضون 5 سنوات، ويشير تشن شنمينج، عالم الأحياء الإنجابية في جامعة الصين الزراعية في بكين، إلى أن الجهود الصينية تركز على زيادة الإنتاجية على سبيل المثال من خلال التلقيح الاصطناعي وتنسيق الشبق في إناث الحمير مما يسمح للمزارعين بتلقيحها بشكل أكثر كفاءة.

وتصدر مصر جلود نحو 8 آلاف حمار سنويًا، بينما توجد سوق تهريب أيضا خاصة مع قيمة الحمار المصري الذي يصل سعره إلى ألف دولار تقريبًا، ما يجعله تجارة رائجة بالنسبة للمصريين خلال السنوات الماضية.

وتستخدم البتلة في وزن جلود الحمير، وتعتبر سلالة الحمير المصرية من الأفضل على مستوى العالم، حيث تتمتع بقوة ومناعة عالية ضد الأمراض، بالإضافة إلى أنها بالمقارنة بالسلالات الأخرى تمثل سعرا أرخص، ومن هنا يأتي الاهتمام المباشر من الاستيراد من التجار المصريين تحديدًا خلال السنوات الماضية.