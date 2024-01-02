جوري بكر أحدث المنضمين لمسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش

انضمت الفنانة جوري بكر، لأسرة المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري” الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، العمل بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية.

موعد تصوير مسلسل مسار إجباري

وكانت قد أكدت بأسرة العمل، على بدء تصويره خلال شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

جوري بكر

جوري بكر ضيفة صاحبة السعادة

وكانت قد حلت الفنانة جورى بكر، مؤخرًا ضيفه علي برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على dmc.

قالت جوري خلال اللقاء: إنها بدأت حياتها بالعمل "موديل" فى دبى، ثم مذيعة وقدمت الكثير من البرامج فى الإمارات، منها برنامج "الفنون القتالية" أول برنامج لها، مضيفة: "وكانوا عايزين واحدة ترتجل من غير قراءة، وكان تحدى كبير لها، بعدها قدمت برنامج هندى، وكنت بتكلم هندى شوية لأنى اتربيت على الأفلام الهندية".

وأضافت: "من زمان نفسى أمثل، كان حظى كويس لما اشتغلت فى مسلسل البرنس مع محمد سامى وهو اللى قدمنى، ودايما كنت بتواصل معاه وأقوله لو فيه فرصة ليا قولى، لغاية ما كلمنى على البرنس ونزلت مصر وقتها، وبعد كدا اختارنى محمد سامى لمسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان لدور وداد واللى عملى نجاح وانتشار كبير مع الجمهور.

جوري بكر

آخر اعمال جورى بكر

يذكر أن آخر اعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.