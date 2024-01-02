وكيل صحة البحيرة يتفقد غرفة الطوارئ 137

قام مساء اليوم الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتفقد غرفة الطوارئ (١٣٧) بالمديرية ، فى حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية الدكتور محمد الصعيدي، والفريق المعاون له ، والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة.

وذلك للوقوف على تسهيل بعض المعوقات فى العمل ، ومتابعة وحل بعض المشكلات القائمة ، لتسكين حالات العنايات والحضانات والرعايات داخل المستشفيات ، والحرص على تقليل قوائم الإنتظار .

وقام بمراجعة حالات الإنتظار والتأكيد على سرعه اجراءات تقديم الخدمة الطبية ، ومتابعة إجراءات ربط المنظومة الصحية بالشبكة الوطنية للطوارئ .

ومدى استعداد الغرفة لأي أمور طارئة ، ومتابعه تنسيق حالات الإنتظار من حضانات والرعايات المركزة .

و ناقش المقترحات لتخفيف عدد حالات الإنتظار في الحضانات وعنايات الأطفال وذلك لسرعة تقديم الخدمة الطبية العاجلة دون تأخير .

وخلال الزيارة وجهه الشكر لمدير الرعاية الحرجة والعاجلة ، وأعضاء الغرفة ومنسقي المستشفيات علي المجهود فوق الرائع المبذول والمستمر والمتواصل على مدار الساعة ، والتفاني في سرعة التنسيق وتوفير الخدمة لمرضى الحالات الحرجة بالمحافظة

وتعتبر غرفة الطوارئ بالبحيره ، من أفضل غرف الطوارئ بالمحافظات التى تهتم بتسكين حالات الإنتظار على سيستم مشروع رعايات مصر المشروع القومي للرعايات والحضانات بخبرة كبيرة ، ودائما ما تنال الإشادة من قيادات الوزارة .

ومن المعروف أن المشروع القومى الرئاسي ، مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف آلام المرضى ، والحد والتقليل من حالات الإنتظار المتواجدة بالمستشفيات الحكومية ، والمستشفيات الخاصة ، وتوفير كل الدعم لتقليل حالات الإنتظار .