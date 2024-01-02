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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة يتفقد غرفة الطوارئ 137

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام مساء اليوم  الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتفقد غرفة الطوارئ (١٣٧) بالمديرية ، فى حضور  مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية الدكتور محمد الصعيدي، والفريق المعاون له ، والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة. 

وذلك للوقوف على تسهيل بعض المعوقات فى العمل ، ومتابعة وحل بعض المشكلات القائمة ، لتسكين حالات العنايات والحضانات والرعايات داخل المستشفيات ، والحرص على تقليل قوائم الإنتظار  .

وقام بمراجعة حالات الإنتظار والتأكيد على سرعه اجراءات تقديم الخدمة الطبية ، ومتابعة إجراءات ربط المنظومة الصحية بالشبكة الوطنية للطوارئ .

ومدى استعداد الغرفة لأي أمور طارئة ، ومتابعه تنسيق حالات الإنتظار من حضانات والرعايات المركزة .

و ناقش المقترحات لتخفيف عدد حالات الإنتظار في الحضانات وعنايات الأطفال وذلك لسرعة تقديم الخدمة الطبية العاجلة دون تأخير .

وخلال الزيارة وجهه الشكر لمدير الرعاية الحرجة والعاجلة ، وأعضاء الغرفة ومنسقي المستشفيات علي المجهود فوق الرائع المبذول والمستمر والمتواصل على مدار الساعة ، والتفاني في سرعة التنسيق وتوفير الخدمة لمرضى الحالات الحرجة بالمحافظة

وتعتبر غرفة الطوارئ بالبحيره ، من أفضل غرف الطوارئ بالمحافظات التى تهتم بتسكين حالات الإنتظار على سيستم مشروع رعايات مصر المشروع القومي للرعايات والحضانات بخبرة كبيرة ، ودائما ما تنال الإشادة من قيادات الوزارة .

ومن المعروف أن المشروع القومى الرئاسي ، مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف آلام المرضى ، والحد والتقليل من حالات الإنتظار المتواجدة بالمستشفيات الحكومية ، والمستشفيات الخاصة ، وتوفير كل الدعم لتقليل حالات الإنتظار .

الجريدة الورقية