رئيس مياه الفيوم يعقد اجتماعاً لمناقشة مشروعات "حياة كريمة"

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا ، ومشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم فاضل والدكتورة ميسره فاضل من مكتب الدراسات والتصميمات العمرانيه استشاري المالك (شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم) عن مشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه المهندسه عفاف فكري مدير الادارة العامة للمشروعات والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه ، وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وأوضح المهندس محمد النجار ان الشركة بصدد انهاء الاعمال المطلوبه المشروعين وبصدد بدء عمل ملء تجريبي للخزانين تمهيداً لبدء التشغيل ودخولها حيز الخدمة لحل مشكلات ضعف الضغوط بالشبكة بكلا المركزين وحصول المواطنين على خدمة مياه الشرب بالشكل الجيد لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين بسكان القرى المحرومة والاكثر احتياجاََ والارتقاء بمستوى معيشتهم وهو الهدف المراد تحقيقه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

مأمونية وسلامة المياة..

وفى وقت سابق تم انعقاد الإجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا لسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي فى حضور رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة و برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .

وأعلن رئيس مجلس الادارة خلال كلمته الافتتاحية للإجتماع أنه تم اعتماد الإصدار الثانى لخطة سلامة ومأمونية نظام إمداد محطة مياه شرب قحافة الجديدة وأكد النجار على أهمية إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لجميع المحطات بمحافظة الفيوم . وانطلاقاً من دور سلامة ومأمونية المياه في كونها أداة استباقية لإدارة المخاطر بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة منظومة إنتاج مياه الشرب بالشكل الذي يضمن المأمونية والإستمرارية لإمداد المياه .

وفى السياق ذاته تم إعداد ورشة عمل لمناقشة إجراءات خطط مأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى .

خلال الاجتماع تم مناقشة العديد من النقاط ومنها مناقشة خطط محطات المياه الرئيسية وكذلك خطط الصرف الصحي والتنسيق مع وزارة الري للتعاون فى تنفيذ الخطط .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس محمود السيلى مدير عام ري غرب والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق.

وأكد "النجار "على أهمية وضرورة وضع الإجراءات التصحيحية خلال الفترة المقبلة والمتابعة المستمرة فى تنفيذها وتنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه ومياه الصرف الصحى لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

3