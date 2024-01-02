محافظ الغربية يستعرض الأنشطة الإقتصادية والمشروعات الصناعية

اكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان محافظة الغربية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث من قبل بل لم يحدث مثلها في محافظة الغربية.

مشيرا الى أن كل ما يحدث من طفره ومشروعات يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى وبحضور الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والسادة أعضاء مجلس النواب .

حيث استعرض محافظ الغربية الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الصناعية بمحافظة الغربية 2019-2023 ، فبدأ المحافظ العرض بالمنشأت الصناعية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 15 منشاة صناعية كبري وعملاقة مملوكة للدولة بمركز ومدينة طنطا، مركز ومدينة المحلة، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة سمنود ، مركز ومديمة زفتى وهي متنوعة بين الغزل والنسيج والزيوت والصابون والكاوتش والالبان وتكرير البترول ومطاحن الحبوب والغلال والكتان مشتقاته والمبيدات والاسمدة والكيماويات وحليج الأقطان والوبريات، وعن المنشأت الصناعية عدد الخاصة والتي يبلغ عددها 820 بمراكز المحلة الكبرى ، بسيون ، طنطا ،زفتى ، سمنود ، السنطة ،قطور ، كفر الزيات , كما ان هناك أنشطة إقتصادية غير رسمية تم خصر كافة البيانات الخاصة بها لدراسة تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 فهناك 14 منطقة تحتوي على 3445 منشأة تشمل صناعات الفخار والطوب الأسمنتى ، مصانع البويات والفخار، صناعات الأثاث والموبيليا، الصناعات الجلدية، مصانع الغزل والنسيج والصباغة (داخل قرى)، مصانع الغزل والنسيج والصباغة (المنطقة الصناعية)، ورش حرفية خاصة بالمعادن ،ورش إصلاح السيارات، صناعات الزيوت العطرية، صناعات البلاستيك والأدوات المنزلية ، صناعات تشكيل معادن، صناعات الكتان ومنتجاته، مصانع تدوير الكاوتش، مصانع تصنيع الزبيب ، بمراكز بسيون ، المحلة ، طنطا ، قطور،سمنود ،زفتى ، السنطة .

وانتقل المحافظ بعد ذلك للحديث عن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج مؤكدا ، أن الجمهورية الجديدة ، تعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج النور، من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط. وأضاف أن الدولة انفقت الكثير من اجل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تم رصد أكثر من 2 مليار ونصف تقريبا لهذا الغرض

فتم تطوير مصنع غزل (4) القائم على مساحة (24,635م2) بتكلفة 300 مليون وبنسبة تنفيذ 100%، تطوير مصنع غزل (6) القائم على مساحة (17,757م2) بتكلفة 216.3 مليون وبنسبة تنفيذ 5 %، انشاء مصنع غزل (1) الجديد على مساحة (64,232م2) ونسبة 91% و تطوير مركز التدريب بمساحة (1530م2) ونسبة تنفيذ 100% وبتكلفة اجمالية 780 مليون ،إنشاء مجمع تحضيرات نسيج (1) على مساحة (21,355م2) بنسبة تنفيذ 53% وإنشاء مجمع تحضيرات نسيج (2) على مساحة (3.955م2) بنسبة 53.5% وإنشاء مجمع تحضيرات نسيج (2) على مساحة (3.955م2) بنسبة تنفيذ 53.5% وإنشاء مجمع نسيج بمساحة (40093م2) وبنسبة 51% و إنشاء مجمع صباغة بمساحة (38840م2) ونسبة 41% وبتكلفة اجمالية 1.160 مليار ، إنشاء محطة محولات كهرباء جديدة على مساحة (7000م2) و بنسبة 18 % بتكلفة 150 مليون.

وأشار المحافظ ان حجم انتاج الغزل الحالي 40 طن وفي 2024 سيصل الى 120 طن ، الوبريات 4 طن سيصل الى 25 طن، الأقمشة 65 ألف متر ستصل 130 ألف متر، المفروشات 70 ألف متر ستصل 135 ألف متر ، الصباغة والتجهيز 75 ألف متر سيصل 140 ألف متر.

واستعرض محافظ الغربية المجمع الصناعي بالمحلة والذي تم إنشاؤه بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة ٣٤ فدانًا ، مشيرا الى إن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة لدعم وتنشيط الصناعات النسيجية والصناعات المكملة لها وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .

والمشروع يشمل 3 مناطق المنطقة الأولى تقام على مساحة 40708.85 م2 بأجمالي 6 مباني – 611 ورشة بمساحة 48 م2 للورشة وتم تخصيص 607 وحدة بإجمالي 165 مستثمر، والمنطقة الثانية تقام على مساحة 59208.71 م2 عباره عن ٤٢) قطعه أراض بمساحات (500-1500م)2 كاملة المرافق تم تخصيص 8 وحدات و تشغيل (3) مصانع وأضاف المحافظ، أن المنطقة الثالثة على مساحة 43430.3 م2 عبارة عن ٣٧ قطعه أراضي 37 قطعة بمساحات (500-1500م2) وجاري طرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية، موكدًا متابعته لسرعة تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال جولاته الميدانية المستمرة بالمحلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة الغربية واشار المحافظ الى مقترحات وخطط الإستفادة من المشروع وهي مراجعة شروط التخصيص، مراجعة قيمة حق الإنتفاع، وضع خطة لتسويق قطع الأراضي، السرعة في إنجاز إجراءات التخصيص وإدخال المرافق.



وفي المشروعات الاقتصادية بالمحافظة تم إنشاء المنطقة اللوجستية بسبرباى – طنطا على مساحة 86 فدان تشمل مناطق تسوق ومنطقة لوجستية للأدوية - تجارة جملة - توكيلات سيارات - معارض - مناطق ترفيهية - خدمات إدارية - نادي رياضي وتم افتتاح المرحلة الأولى 6/ 19 وافتتاح المرحلة الثانية 8/ 20 و افتتاح المرحلة الثالثة 2/ 22بتكلفة 8 مليار جنية لتوفير 50 الف فرصة عمل وأضاف المحافظ ان عدد المحال التجارية بالمحافظة يبلغ 1255 مشروع .

وقامت المحافظة بإنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا لتحقيق الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتوفير فرص عمل للشباب وتقام على مساحة: 14 فدان تحتوي على 2 عنبر تربية + 6 عنابر انتاج لتنتج 70 مليون بيضة سنويا، بتكلفة 108 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 90%.

واستعرض المحافظ مشروعات تشغيل الشباب حيث تم تنفيذ 25008 مشروع بقيمة 9630214 لتوفير 53179 فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وقام المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) بتنفيذ 13446 بقيمة قروض 1.740 مليار جنية لتوفير 31427 فرصة عمل ، وقامت مديرية التضامن الاجتماع بتقديم 4346 فرصة عمل بأجمالي مبلغ 58.55 مليون جنية ، وقامت مديرية القوى العاملة بتوفير42318 فرصة عمل ( 40530 فرصة عمل ، 1836 فرصة عمل لذوي الهمم ) تطوير ورفع كفاءة مشروع 306 بطنطا يحتوي على 27 وحدة طعام متنقلة على مساحة 2000م2 بتكلفة 3.4 مليون جنية لتوفير 435 فرصة عمل ، انشاء مناطق عربات الطعام المتنقلة تحتوي على 122 وحدة طعام متنقلة في عدد 5 مناطق بتكلفة 5.2 مليون جنية لتوفير 732 فرصة عمل ، انشاء 163 محلات في سور استاد طنطا بتكلفة 55 مليون جنية لتوفير 1630 فرصة عمل ، كما تم انشاء 2 محطة وقود chill out ، تنظيم معارض للأعمال اليدوية والحرفية ، منح لتنمية البيئة الاساسية والمجتمعية بقيمة 36.6 مليون ، مشغل تدريبي انتاجي بطنطا وحانوت .

وقامت المحافظة خلال الأربع سنوات بتوفير 25008مشروعات متوسطة وصغيرة بأجمالي تمويل 962,014,253 بعدد 53179 فرصة عمل ، وأطلقت وزارة التنمية المحلية «مشروعك» عام 2015 بشراكة ٦ بنوك وطنية، لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب و المرأة لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (جديدة – توسع). عدد مقرات مشروعك:9 مقرات + المقر الرئيسي بالمحافظة، عدد المشروعات المنفذة: 13446 مشروع بقيمة 1.740 مليار جنية تقدم 31427 فرصة عمل.

وعن جهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بمحافظة الغربية فتم فحص 5830 مصنع مخالف بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تم تقديم الدعم للمصانع التي ترغب في تقنين أوضاعها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (منح 413 رخصة مؤقتة 5 سنوات – تقنين وضع مصنع بقرية محلة حسن بالمحلة)، زيارة ودراسة أوضاع ومشكلات المصانع في القرى المنتجة بالمحافظة "شبرابلولة – كتامة – الفرستق – شنراق - شقرف" زيارة المنطقة الصناعية بالمحلة للوقوف على مشكلات المصنعين بها.

وفي انشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الاولى والثانية فأستفاد من المستفيدين من محور بناء الانسان 5.631.324 مواطن وتم تنفيذ 513 قافلة بعدد 343800مستفيد ، 8041 دورة تدريبة ، توفير 43632 فرصة عمل .

وأضاف المحافظ ان محافظة الغربية تتميز بوجود 29 قرية منتجة تشتهر كل منها بانتاج منتج واحد أو إثنين على الأكثر من خلال مجموعة من الورش والمصانع المتنوعة في المساحة والكفاءة والتي يعمل بها أهالي القرية بأكملها و أطلقت المحافظة مبادرة "نحن الأكثر إنتاجا" عام 2020 لتطوير القرى المنتجة لتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتكوين جيلا من الصناع المهرة حيث تم تم اختيار 6 قرى من حيث الأهمية الاقتصادية لمنتجاتها والقدرة على تعظيم الاستفادة منها واستعرض المحافظ القرى المنتجة والمصانع مشيرا الى ان المحافظة قامت بدراسة وضع القرى المنتجة من حيث المرافق - الطرق والمواصلات - توفر الخدمات (نقاط الشرطة - الإسعاف - الإطفاء - الوحدات الصحية - المدارس - مراكز الشباب - التموين - الزراعة - الخدمات البيطرية - الأوقاف – التضامن) - احتياجات الصناعة ومشكلاتها ومقترحات تنميتها، نظمت المحافظة عدد من الدورات التدريبية للتنمية البشرية وتنمية مهارات أهالي القرى بالتعاون مع وزارة الهجرة (ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة) - وزارة التعاون الدولي، أقامت المحافظة وشاركت في 11 معرض لتسويق منتجات القرى المنتجة .