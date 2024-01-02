قطع المياه 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "أبوالنمرس – ترسا- نزلة الأشطر- شبرامنت- منيل شيحة"، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

وقالت الشركة أن سبب انقطاع المياه؛ بسبب أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبوالنمرس.

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.