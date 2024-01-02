"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية لدعم التحول الرقمي

البريد يقود منظومه نجاح..

طالب النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، الهيئة القوميه للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد مؤكداً أن الدولة المصريه تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذة المنظومة.

وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز ، بأن هناك شرط اقامه المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو ، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.

واضاف بدوي بأنه دعماً المنظومه التحول الرقمي ، تيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهوريه الجديده ، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد.

ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القوميه للبريد لشئون المناطق جهه تنفيذيه مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكوميه ، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنوياً...ونعول علي اللجنه في دعم هذة المقترحات ومبرارتها.

من جانبه أشاد النائب احمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة ، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ، وتسهل حياة المواطنين .