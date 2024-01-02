أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بنسب تتراوح بين 16% و26%

كشفت الحكومة اليوم الثلاثاء عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، التي يبدأ تطبيقها من يناير الجاري بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو 2022 ، كلف الوزارة ما يقرب من 65 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة وقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط 58 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 68 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلوواط 83 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط 125 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط 140 قرشا.

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلوواط 165 قرشا.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشا.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشا.

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشا.

وهذا هو أول تحريك لأسعار شرائح الكهرباء للمنازل منذ 18 شهرا.

أسعار شرائح الكهرباء 2023

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط 48 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 58 قرشا.

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلوواط 77 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط 106 قروش.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط 128 قرشا.

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كيلووات 128 قرشا.

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلووات 145 قرشا.

وأسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية:

الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلوواط 65 قرشا.

الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلوواط 120 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلوواط 140 قرشا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلوواط 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلوواط 160 قرشا.

إجراءات الحكومة المصرية لدعم المواطنين..

اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات لدعم المواطنين محدودي الدخل، للتخفيف من آثار زيادة أسعار الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:

1- زيادة قيمة الدعم الحكومي للكهرباء، بحيث يستفيد منه حوالي 98% من المواطنين.

2 تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين محدودي الدخل.

3- وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل بشكل كبير بزيادة أسعار الكهرباء.