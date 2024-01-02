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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه عن مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء الجمعة المقبلة

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق (أبو النمرس – ترسا - نزلة الأشطر- شبرامنت - منيل شيحة)، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/ 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

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انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن قرية عرب بخواج بطهطا

 سبب انقطاع المياه 

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطىء بأبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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انقطاع مياه الشرب مساء اليوم عن قرية عرب بخواج بطهطا

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