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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس القدس للدراسات: الحرب دجاجة تبيض ذهبًا لبنيامين نتنياهو

أحمد رفيق عوض، رئيس
أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن موقف حكومة بنيامين نتنياهو التي وصفها بـ"الفاشية" هو موقف مرتبك، موضحًا أن ذلك يأتي بعد أن تعددت الملفات والأهداف في قطاع غزة.

حكومة بنيامين نتنياهو 

وأوضح أن هناك اختلاف بين الوزراء والمسئولون داخل الحكومة الإسرائيلي بشأن الحرب في غزة أو أرض غزة، مشددًا على أن هناك من يريد أن يحتل أرض غزة، وهناك من يريد أن يبني على غزة مستوطنات إسرائيلية، وجاء ذلك خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد على أن الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة دون الحديث عن اليوم الحالي يمثل مشكلة كبيرة، فاليوم الحالي مليء بالدماء والاحتلال، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع الحديث عن مستقبل غزة.

وتابع: "نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب في غزة.. الحرب دجاجة تبيض ذهبًا له"، مشددًا على أنه كلما طال أمد الحرب كلما بقيت حكومة نتنياهو في حكم إسرائيل، بالإضافة إلى تمكنها من تنفيذ مخططها السياسي والأمني.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يخشون انتهاء الحرب حتى لا يتحملوا فشلها الحالي، فالورطة الأقل عارًا هي الاستمرار في الحرب، مؤكدًا أن نتنياهو لا يريد عودة السلطة الفلسطينية لأنها بمثابة طعنة له وكابوس له.

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