إحالة أوراق عامل مُتهم بقتل عامل دليفري إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامه، وحددت جلسة الرابع من مارس المقبل؛ للنطق بالحكم، في واقعة اتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بقتل عامل دليفري بسبب خلافات الجيرة.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريري دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول «على. ع» 23 عاما، حاصل على دبلوم صنايع وصديقه «محمد. س» 25 عاما، وطرف ثانى «عبدالرازق. ز» 63 عاما بالمعاش ونجليه «أكرم» 25 عاما حفار، و«أدهم» 20 عاما عامل بسبب خلافات بينهم، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف اليسرى، وجرح قطعي بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.